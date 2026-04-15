Google hlásí 50 % uživatelů přistupujících po IPv6

Google měří dlouhodobě množství přístupů ke svým službám pomocí protokolu IPv6. Jeho podrobné statistiky jsou také obecným ukazatelem penetrace tohoto protokolu v jednotlivých zemích i po celém světě. Čísla nyní ukazují, že polovina uživatelů přistupuje ke Googlu právě po IPv6. V sobotu 28. března byla poprvé překonána hranice 50 %, obvykle se už delší dobu během víkendů čísla pohybují těsně pod padesátkou.
Situace se ovšem významně liší mezi jednotlivými státy. Nejlépe je na tom Francie, která dosahuje na penetraci okolo 86 %, na dalších místech žebříčku jsou Indie se 75 %, Německo se 77 % a Saúdská Arábie se 69 %. Česko ukazuje podprůměrných 40 % a Slovensko dokonce jen asi 9 %.
Přechod na IPv6 je urychlován především nedostatkem adres v protokolu IPv4, což omezuje možnosti připojení nových zařízení k internetu. Tento problém se stává stále naléhavějším, zejména s rostoucím počtem mobilních zařízení a IoT (Internet of Things). Před deseti lety se globální penetrace pohybovala okolo 7 %, před pěti to bylo okolo 30 %.
Zejména mobilní operátoři reagují na tuto situaci přechodem na IPv6, aby zajistili dostatečný adresní prostor pro své uživatele. V Česku už IPv6 podporují všichni tři hlavní mobilní operátoři: O2, Vodafone i T-Mobile.