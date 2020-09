České O2 začíná v mobilní síti podporovat IPv6

Autor: Depositphotos

Více než osm let po nasazení IPv6 na přípojkách s technologií DSL přichází český operátor O2 s podporou IPv6 i na svých mobilních službách. IPv6 by již měli mít aktivní paušální zákazníci, předplacené karty by měly přijít na řadu v dalších týdnech či měsících.

Na straně sítě jsou podporovány všechny tři režimy připojení:

pouze IPv6 (režim přístupového bodu „IPv6“ a komunikace se sítí pouze po IPv6)

mobilní dual-stack (režim přístupového bodu „IPv4v6“ resp. „IPv4/IPv6“ a komunikace se sítí po IPv4 i IPv6)

pouze IPv4 (donedávna jediný podporovaný režim, který zpřístupňuje pouze svět IPv4)



Výstup z test-ipv6.cz

V režimu „pouze IPv6“ jsou dostupné pouze zdroje v IPv6 internetu, síť aktuálně nevyužívá přechodových mechanismů DNS64/NAT64 resp. 464XLAT. Běžný uživatel tedy bude spíše chtít využít režim mobilního dual-stacku.

Změna nastavení na straně sítě se ale zatím automaticky neprojeví v telefonech uživatelů – ti si musí svá zařízení (telefony, tablety) přenastavit sami. Chcete-li si IPv6 od O2 vyzkoušet na Androidu, můžete v nastavení přístupových bodů mobilní sítě změnit nastavení přístupového bodu (APN) „internet“ na režim „IPv4/IPv6“. Pro iPhone neexistuje možnost režim v nastavení překonfigurovat ručně, snad by ale mohl fungovat ručně nainstalovaný APN profil s podporou režimu IPv4v6.



Výstup z Nebezi.cz

IPv6 funguje i pro režim hotspot, pokud vaše zařízení podporuje RFC 7278 nebo podobný mechanismus. Mobilní síť totiž každému telefonu přiděluje a nasměruje jeden celý blok /64, který je při aktivním hotspotu odebrán z mobilního síťového rozhraní a místo toho nasdílen do LAN.

Přímí konkurenti, čeští operátoři Vodafone i T-Mobile, se dlouhodobě k podpoře IPv6 vyjadřují mlhavě. Zatím ani jeden z nich IPv6 v mobilní síti oficiálně nepodporuje. Uvidíme, zda jim zavedení IPv6 půjde stejně dobře jako opisování cen tarifů pro domácí zákazníky.



Traceroute do NIX.CZ

Za screenshoty děkuji @ondrejbudin, za tip na funkční službu pak @kubbyjack.