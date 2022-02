Google nabídne Workspace Essentials Starter zdarma, ale bez GMailu

Autor: Depositphotos

Google oznámil přípravu nové služby s názvem Workspace Essentials Starter, která nabídne základní firemní účet na vlastní doméně s podporou všech služeb, s výjimkou GMailu. Umožní tak přístup k aplikacím jako jsou Meet, Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides a další. Služba by měla být dostupná během následujících týdnů.

Google zdůrazňuje, že jde o službu zdarma a že po vás nebude chtít ani číslo platební karty. Stačí mít vlastní e-mail a použít ho pro vytvoření nového účtu u Google ve službě Essentials. Poté do něj můžete pozvat další kolegy a můžete společně používat všechny nástroje z Workspace.

K účtu zdarma dostanete 15 GB prostoru a v jednom týmu je možné mít až 25 uživatelů. Google se tímto způsobem dostane do mnoha dalších firem, které byly mimo jeho ekosystém. Firma to ve svém oznámení přímo říká: Usnadňujeme zaměstnancům výběr vlastních nástrojů pro produktivitu a přinášíme možnosti moderní spolupráce. Pokud IT oddělení tuhle volbu neučiní, udělají to za ně zaměstnanci sami.

Součástí nabídky nejsou poštovní služby, e-mail musíte mít vyřešený jinak. Essentials Starter očividně míří do firem, kde přímo služby Google nepoužívají, takže na GMail nemají ani namířenou celou doménu. Proto by zároveň bylo zvláštní, kdyby uživatelé posílali e-maily z GMailu z jiné adresy. Pošta je jednoduše v režii původního řešení.

Google v posledních týdnech hýbe se svými službami, nejprve oznámil ukončení původního G Suite zdarma, poté přislíbil zvláštní nabídku pro stávající uživatele a nyní přišel s možností použít vlastní e-mailové řešení a navázat na něj Workspace Essentials.

(Zdroj: TechCrunch)