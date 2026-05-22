Google nedopatřením zveřejnil stále neopravenou zranitelnost v Chrome

Google patrně omylem zveřejnil detaily závažné zranitelnosti objevené již v roce 2022 nezávislým výzkumníkem Lyrou Rebanem. Problém je v tom, že zranitelnost není stále v Chrome opravena a týká se také všech prohlížečů od Chrome odvozených. Google zveřejnil též funkční PoC. Chyba spočívá v API pro stahování na pozadí, které je aktivní, i když prohlížeč zavřete.
Chyba může být zneužita například pro DoS. Podle nyní již neveřejné diskuse o chybě je nyní průměrný počet souborů stažených na pozadí asi 17 na uživatele a den. Zatím tedy není žádná indikace, že by se chyba masivně zneužívala. Na Chrome si uživatel všimne změny ve stahovacím menu. Na Edge si uživatel nevšimne ničeho.
