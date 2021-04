Google podporuje Rust v linuxovém jádře

Autor: Rust project

Minulý měsíc byla do linuxového jádra poslána podpora pro moduly napsané v Rustu. Ve středu byl pak poslána do LKML další záplata a RFC (request for comments), kde se mají diskutovat výhody a nevýhody začlenění Rustu do jádra.

Také ve středu Google na svém bezpečnostním blogu podpořil Rust v linuxovém jádře. Říkají, že Rust pomůže omezit bezpečnostní problémy a zároveň zachová vysoký výkon jádra. Před týdnem Google povolil používání Rustu v nízkoúrovňových komponentách Androidu.

(zdroj: phoronix)