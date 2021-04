Android umožní psaní nízkoúrovňových komponent v jazyce Rust

Autor: Rust project

Vývojáři linuxového jádra pracují na tom, aby bylo možné volitelně některé komponenty programovat v jazyce Rust. K podobnému kroku se teď odhodlal i Google, který bude Rust používat při psaní některých nízkoúrovňových součástí v rámci projektu Android Open-Source Project (AOSP). Hlavním důvodem je bezpečnost při práci s pamětí.

Bezpečná správa paměti v Rustu je velkým lákadlem pro jeho použití v nízkoúrovňovém programování systémů. Vývojáři společnosti Google tvrdí, že na podpoře Rustu pracují už 18 měsíců a už existuje několik projektů, které ho využívají. Výsledky jejich práce by se v Androidu měly objevit během několika následujících měsíců. Široké zapojení Rustu do celého operačního systému je ale práce na několik let.