Google představil metriku pro určení kritických open source projektů

Google včera na svém open source blogu zveřejnil metriku k určení kritických open source projektů. „Critical Score“ je číslo mezi 0 a 1 a určí se ze stáří projektu, poslední aktualizace, počtu přispěvatelů a dalších parametrů. Projekty s vysokým skóre jsou vhodnými kandidáty pro financování nebo vývojářskou pomoc. Skóre je možné automaticky vypočíst pomocí kódu v Pythonu na GitHubu.

Mezi projekty napsanými v C mají nejvyšší skóre Git, Raspberry Pi Linux kernel, Linux kernel, PHP, OpenSSL, systemd, Curl, U-Boot, QEMU a Mbed-OS. V C++ je to Tensorflow, Ceph, PyTorch, Bitcoin, Electron, Marlin, Cataclysm-DDA, LLVM, RocksDB a QGIS. A v Javě jde o ElasticSearch, Flink, Spring-Boot, Hadoop, Netty, Jenkins, Beam, Bazel, Alluxio a PMD.

(zdroj: phoronix)