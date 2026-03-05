Root.cz  »  Byznys  »  Google snižuje poplatky ve svém obchodě a umožňuje alternativní platby

Google snižuje poplatky ve svém obchodě a umožňuje alternativní platby

Jan Fikar
Dnes
Obchod Google Play Autor: JIMKOJI / Shutterstock
Obchod Google Play

Google měl ve svém obchodě s aplikacemi velké poplatky 30 % a prakticky monopol. Sleva 15 % platila do prvního vydělaného milionu. To by se teď mělo změnit. Google snižuje poplatek na 15+5 % pro nové instalace a 20+5 % pro stávající instalace. Do prvního milionu se nic nemění a zůstává 10+5 %. Toto platí v případě platby přes Google a za tuto službu je poplatek právě 5 %, což platí v Evropě, USA, a Velké Británii. Ostatní regiony mohou mít odlišné podmínky.

Nově bude možné platit přes alternativního zprostředkovatele. V tomto případě bude poplatek Google 15 % pro nové instalace, 20 % pro stávající a 10 % do prvního milionu. Nové poplatky budou platit od poloviny letošního roku. Toto opatření zároveň urovnává letitý spor s Epic Games, který si stěžoval na výši poplatků a monopol Google.

(zdroj: slashdot)

Google Play poplatky 1Autor: Google
Google Play poplatky 2Autor: Google
Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

