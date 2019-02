 »   »  Google vyhlásil Summer of Code 2019

David Ježek

Do letošního ročníku Google Summer of Code se nominovalo 207 open-source projektů, které budou plnit roli mentorů pro studenty. Z nich 28 je nových, což samozřejmě znamená, že na seznamu najdeme letité stálice a velké projekty jako například Blender, Creative Commons, Debian, Drupal, Fedora, FFmpeg, FreeBSD, Gentoo, GNOME, GNU GCC, Inkscape, KDE, LibreOffice, LLVM, Moodle, Mozilla, Wine, VideoLAN, Wikimedia, X.Org a mnoho dalších. Studenti, kteří mají zájem si přes léto něco přivydělat prací na projektech, se mohou hlásit od 25. března do 9. dubna tohoto roku.

Google dodává, že v rámci GSoC se za posledních 14 let pracovalo na projektech 651 organizací více než 4 tisíce studentů ze 109 zemí a celkově takto Google zafinancoval více než 35 miliónů řádků zdrojového kódu.