Google vylepšuje kvantovou nadvládu čipem Willow se 105 qubity

Autor: National Institute of Standards and Technology

Google oznámil kvantovou nadvládu již před pěti lety se svým čipem Sycamore s 53 qubity. Nyní přichází další supravodivý čip Willow (vrba) se 105 qubity a lepší opravou kvantových chyb. S jeho pomocí bylo vyřešena jedna úloha za méně než pět minut. Ta stejná úloha by největšímu superpočítači trvala 1025 let, což o mnoho řádů překračuje předpokládané stáří vesmíru 1,4×1010 let.





Použita byla úloha Random Circuits Sampling (RCS) stejně jako v případě Sycamore. Zajímavý je následující graf, který ukazuje, jak užitečný RCS je v praxi (nejméně) a jak je výpočetně složitý na klasickém počítači (naopak nejvíce). Tedy Google vhodně zvolil úlohu, která sice nemá praktické využití, ale zato je nejsložitější pro klasické počítače. Více detailů je možné najít v článku v časopise Nature (bohužel paywall).

Autor: Google Quantum AI