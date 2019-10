 »   »  Má Sycamore od Google kvantovou převahu? A co to vlastně znamená?

Google Sycamore

Jak jste se již mohli dozvědět z naší zprávičky, minulý týden tým vědců z Google a řady jiných institucí publikoval v prestižním časopisu Nature, že jejich kvantový počítač Sycamore (více druhů stromů s podobnými listy jako platan) s 53 qubity dosáhl kvantové nadvlády nebo převahy (quantum supremacy) nad klasickými superpočítači.

Zvládl spočítat jednu specifickou úlohu za 246 sekund. Autoři odhadli, že stejnou úlohu by současný superpočítač s milionem jader (víc jak milion jader mají v současnosti dva čínské a dva americké superpočítače) zvládl až za 10 tisíc let.



Autor: Google Podle Google je na stejný výpočet potřeba 10 tisíc let na milionu jader

Výzkumníci z IBM sepsali na blogu odpověď, kde říkají, že s onou převahou to nebude až tak horké, že v současnosti nejrychlejší superpočítač IBM Summit v Oak Ridge v USA s 2,4 miliony jader a s výkonem téměř 150 PFlops by dokázal danou úlohu spočítat za asi 2,5 dne. Kromě blogu mají také velmi podrobný článek, kde najdete více informací. Jak to tedy je ve skutečnosti?

Pokud by někoho zajímalo, jak mohlo IBM tak rychle přijít s odpovědí (vlastně 2 dny před vydáním článku v Nature), tak za prvé Google na stejném problému pracuje už delší dobu (například rok a půl starý článek o tom stejném jen se 49 quibity) a za druhé článek v Nature unikl asi měsíc před zveřejněním, byl totiž vystaven na webu NASA. NASA s Google na článku spolupracovala.



Autor: IBM Podle IBM odhadovaná doba výpočtu na Summitu, výsledek Google odpovídá 53 qubit a 20 depth.

Co je to kvantová převaha?

Kvantovou převahu či nadvládu (quantum supremacy) Google označuje stav, kdy kvantový počítač dokáže jednu úlohu vyřešit, kdežto klasický superpočítač ne. Google provedl svůj výzkum na kvantovém počítači Sycamore, který má v dvourozměrném poli 53 qubitů (původně 54, ale jeden nefunguje), 1 113 jednoquibitových hradel a 430 dvojqubitových hradel. Jako úlohu si vybral vzorkování náhodného kvantového obvodu, kde se vytvoří kvantový chaos. Náhodné sekvence bitů pak nemají všechny stejnou pravděpodobnost, ale některé jsou pravděpodobnější více a některé méně, podle toho, jak spolu qubity kvantově interagují. Teoretická pravděpodobnost je ale známa a výsledek s menším počtem qubitů se samozřejmě ověřuje na klasickém počítači.

Přitom přesnost měření qubitu je u Sycamore 0.2 %. To je u soudobých kvantových počítačů z principu vždy malé číslo, nazýváme je proto noisy intermediate-scale quantum (NISQ) computers a prakticky je potřeba qubit měřit několik miliónkrát po sobě. Jedno měření trvá však u Sycamore jen 40 mikrosekund a jde měřit všechny qubity zároveň. Potřebujeme tedy pro 5 miliónů měření asi 200 sekund.

V budoucnu se počítá s využitím kvantové opravy chyb (quantum error-correction, QEC). Velkou nevýhodou je, že na jeden opravený quibit potřebujete 5–9 fyzických quibitů. To je velký rozdíl oproti klasickým počítačům, kde se chyby vyskytují velmi málo často, a proto pro opravu chyb stačí přidat třeba jen jeden kontrolní bit k 8 datovým bitům (ECC).

Jestli chceme stejný problém, jaký řešil Sycamore, řešit na klasickém počítači, jeho složitost roste exponenciálně s počtem qubitů. Tým kolem Google úlohu s menším počtem qubitů (do 43) řešil jak na Summitu, tak na menších superpočítačích ve výpočetním centru v Jülichu. Nejrychlejší z nich JUWELS má přes 100 tisíc jader, 264 TB RAM a výkon 6 PFlops. Je to v současnosti 30. nejrychlejší počítač na světě. Použit byl rychlý Schrödingerův algoritmus, ale ten se pro více qubitů jak 50 již nevejde do RAM Summitu a je třeba použít pomalejší, ale pro paměť úspornější Schrödinger-Feynmanův algoritmus.



Autor: Google Srovnání algoritmů podle Google

Na algoritmu záleží

Pěkné srovnání těchto dvou algoritmů najdete v rozsáhlém doplňujícím materiálu k článku v Nature. V levém obrázku vidíte modré čáry pro dvoujádrový laptop a pak černé pro superpočítač s milionem jader. Summit má 2,4 milionu jader. Také ukazují, že 53 qubitů se nevejde do RAM Summitu. U pomalejšího Schrödinger-Feynmanova algoritmu (dva další obrázky) naleznete jen čáry pro superpočítač s milionem jader, ale doplněné o informace o přibližné ceně za provoz a propálených MWh elektřiny.

Mimochodem, Summit patří k nejúspornějším superpočítačům, v seznamu Green500 je hned na druhém místě s účinností 14,7 GFlops/W a s celkovou spotřebou 10 MW. Třeba čtvrtý nejrychlejší superpočítač Tianhe-2A z Číny a první s architekturou x86 má účinnost jen 3,3 GFlops/W. Český superpočítač Salomon v Ostravě (v Top500 na 282. místě) pak má účinnost jen 0,3 GFlops/W.