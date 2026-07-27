Google zavádí přihlášení pomocí selfie

Google minulý čtvrtek oznámil, že zavádí jako další možnost přihlášení k účtu pomocí selfie. To má pomoci v případě, že jste například zapomněli heslo k účtu nebo při ztrátě telefonu. Ve skutečnosti nejde jen o jednu fotografii, ale o video. Google vás instruuje, abyste hlavou hýbali podle pokynů. To má zabránit podvrhům například s vytištěnou fotografií nebo s AI.
Nejprve je potřeba funkci aktivovat a nahrát referenční selfie video. Pokud se později rozmyslíte, můžete video zase smazat.
(zdroj: slashdot)