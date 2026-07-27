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Google zavádí přihlášení pomocí selfie

Jan Fikar
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selfie-autoportret-mobil-smartphone-telefon-fotka Autor: © eyeQ - Fotolia.com
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Google minulý čtvrtek oznámil, že zavádí jako další možnost přihlášení k účtu pomocí selfie. To má pomoci v případě, že jste například zapomněli heslo k účtu nebo při ztrátě telefonu. Ve skutečnosti nejde jen o jednu fotografii, ale o video. Google vás instruuje, abyste hlavou hýbali podle pokynů. To má zabránit podvrhům například s vytištěnou fotografií nebo s AI.

Nejprve je potřeba funkci aktivovat a nahrát referenční selfie video. Pokud se později rozmyslíte, můžete video zase smazat.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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