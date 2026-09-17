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Googlebook bude možné objednat od 21. září, ponesou značky Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo

Petr Krčmář
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Google na jaře oznámil, že během podzimu uvede na trh novou generaci notebooků nazvaných Googlebook. Ty budou nástupci původních Chromebooků a nabídnou nový operační systém vycházející z Androidu a ChromeOS, o kterém se už dlouho mluví jako o Aluminium OS.

Nyní firma odhalila, že plánuje otevřít předobjednávky v pondělí 21. září. Společnost toto datum potvrdila v e-mailu zaslaném uživatelům, kteří se přihlásili k odběru novinek. Stejné datum se nyní objevuje i na oficiálních stránkách Googlebooku. Nebylo ovšem zveřejněno, kdy přesně se Googlebooky dostanou k uživatelům. Google stále mluví obecně o letošním podzimu.

Očekávat prý můžeme počítače značek Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo. Další výrobci se mají přidat později. Google také do příštího týdne pravděpodobně představí kompletní operační systém, včetně jeho skutečného názvu a dalších detailů.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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