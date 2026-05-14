Google představuje nástupce Chromebooku s názvem Googlebook

Společnost Google prozradila, že na podzim tohoto roku uvede na trh novou řadu notebooků nazvaných Googlebook, které budou vybaveny novým operačním systémem odvozeným od Androidu a ChromeOS. Ten nabídne vestavěný prohlížeč Chrome, aplikace pro Android, aplikace a soubory propojené s mobilním telefonem a bude obsahovat hluboce integrované funkce Gemini.
O novém operačním systému se dlouhodobě píše pod názvem Aluminium OS. Google zatím nezveřejňuje skutečný název operačního systému ani o něm neposkytuje mnoho podrobností. O finálním názvu operačního systému a dalších podrobnostech bychom se měli více dozvědět v průběhu letošního roku.
Prostředí bude disponovat funkcí „Magic Pointer“, která nabízí kontextové návrhy, kdykoli s kurzorem zatřesete a namíříte jej na nějaký prvek na obrazovce. Mezi příklady od Googlu patří například sjednání schůzky pouhým ukázáním na datum v e-mailu nebo výběr obrázků nábytku a obytného prostoru za účelem jejich společné vizualizace. Kromě toho budou k dispozici také přizpůsobitelné widgety vytvořené umělou inteligencí, které Google dnes rovněž nabídne pro telefony s Androidem a chytré hodinky s Wear OS.
O hardwaru toho zatím příliš nevíme, vlastně ještě neznáme ani detaily vzhledu, natož použitý hardware nebo ceny. Firma zatím zveřejnila jen náhledy na podobu počítačů a dodala, že první modely uvolní na trh ve spolupráci se společnostmi Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo.
Společnost Google uvádí, že původní Chromebooky budou k dispozici i po uvedení Googlebooku a že všechny Chromebooky budou i nadále dostávat podporu v souladu se stávajícími záručními podmínkami daného zařízení.
