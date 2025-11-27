Projekt Googlu přinášející Android na desktopové počítače se jmenuje Aluminium

Díky inzerátu na pozici produktového manažera pro projekt „Aluminium OS“ víme o něco více o dlouhodobých plánech společnosti Google spojit nejlepší části systémů Android a ChromeOS do jednoho operačního systému a nabídnout moderní desktopové prostředí konkurující společnosti Apple.
Inzerát popisuje připravovaný operační systém Aluminium jako „nový operační systém postavený na umělé inteligenci (AI)“. Inzerát je starý dva měsíce, ale byl objeven až teď a na svém původním místě už není k dispozici. Poprvé však díky němu známe kódové označení nového operačního systému spolu se zkratkou „ALOS“. Konkrétně popisuje Aluminium jako „založený na Androidu“ a uvádí, že společnost hledá pro tento operační systém základní, masový a prémiový hardware.
Podle inzerátu bude tým zodpovědný za vytvoření „portfolia zařízení s operačními systémy ChromeOS a Aluminium“ v různých provedeních jako „notebooky, odnímatelná zařízení, tablety a boxy“. Inzerát však také zmiňuje potřebu vytvořit strategii pro „přechod Google z ChromeOS na Aluminium“, což naznačuje, že konečným plánem je postupné vyřazení ChromeOS a jeho nahrazení novou alternativou.