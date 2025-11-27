Root.cz  »  Desktop  »  Projekt Googlu přinášející Android na desktopové počítače se jmenuje Aluminium

Projekt Googlu přinášející Android na desktopové počítače se jmenuje Aluminium

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

2020-06-Acer-Chromebook-Spin-713-CP713_03.jpg Autor: Acer

Díky inzerátu na pozici produktového manažera pro projekt „Aluminium OS“ víme o něco více o dlouhodobých plánech společnosti Google spojit nejlepší části systémů Android a ChromeOS do jednoho operačního systému a nabídnout moderní desktopové prostředí konkurující společnosti Apple.

Inzerát popisuje připravovaný operační systém Aluminium jako „nový operační systém postavený na umělé inteligenci (AI)“. Inzerát je starý dva měsíce, ale byl objeven až teď a na svém původním místě už není k dispozici. Poprvé však díky němu známe kódové označení nového operačního systému spolu se zkratkou „ALOS“. Konkrétně popisuje Aluminium jako „založený na Androidu“ a uvádí, že společnost hledá pro tento operační systém základní, masový a prémiový hardware.

Podle inzerátu bude tým zodpovědný za vytvoření „portfolia zařízení s operačními systémy ChromeOS a Aluminium“ v různých provedeních jako „notebooky, odnímatelná zařízení, tablety a boxy“. Inzerát však také zmiňuje potřebu vytvořit strategii pro „přechod Google z ChromeOS na Aluminium“, což naznačuje, že konečným plánem je postupné vyřazení ChromeOS a jeho nahrazení novou alternativou.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Proč přichází éra suverénních datových center?

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů