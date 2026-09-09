GymBeam nahrádza prekladateľov umelou inteligenciou

Zakladateľ a CEO spoločnosti GymBeam Dalibor Cicman počas diskusie Startitup priznal, že v dôsledku nasadzovania technológií umelej inteligencie prepustili 42 prekladateľov. Podľa jeho slov sa nie každý pracovník dokáže prispôsobiť novým technológiám.
Zatiaľ čo kapacity v prekladoch preberá AI, GymBeam posilňuje svoje technologické zázemie – vo firme aktuálne pracuje približne 30 inžinierov na vývoji autonómnych AI agentov. Podľa slov Cicmana vďaka vysokej miere automatizácie dokáže spoločnosť obsluhovať európsky trh s približne 700 zamestnancami, zatiaľ čo jej konkurencia porovnateľnej veľkosti zamestnáva 3 až 5 tisíc ľudí.
Slovenská e-commerce spoločnosť GymBeam patrí medzi najväčších predajcov športovej výživy, zdravých potravín a príslušenstva pre aktívny životný štýl v strednej a východnej Európe.