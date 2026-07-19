Half a Second: kniha popisující celý příběh napadení projektu XZ

Adrian Mastronardi vydal knihu s názvem Half a Second a v ní na více než 260 stranách podrobně popisuje napadení projektu XZ z roku 2024, při kterém se podařilo do důležité knihovny propašovat zadní vrátka. Kniha je volně dostupná pod licencí Creative Commons s omezením na nekomerční použití a zákazem vytváření odvozených děl.
Kniha Half a Second vypráví vše jako jeden souvislý příběh o vyčerpaném dobrovolníkovi, který kód udržoval sám a byl trpělivě a odborně zmanipulován, aby se ho vzdal. O vývojáři, jehož zvědavost odhalila útok díky řetězci šťastných náhod, instinktu a podezřelé půlsekundové prodlevě. Útočníkova totožnost nebyla nikdy odhalena a podle této knihy možná nikdy odhalena nebude.
V roce 2024 byl odhalen rozsáhlý a sofistikovaný pokus o kompromitaci open-source nástroje XZ Utils, který je klíčovou součástí mnoha linuxových distribucí. Útočník si v průběhu několika let systematicky budoval důvěru komunity jako legitimní přispěvatel, až získal přístup k přímé správě projektu. Následně do zdrojového kódu tajně implementoval zadní vrátka, která měla umožnit neoprávněný vzdálený přístup do zabezpečených systémů přes SSH. Hrozbu se podařilo včas odhalit díky všímavosti jednoho z vývojářů ještě předtím, než se infikovaná verze stihla masově rozšířit do stabilních verzí hlavních distribucí.