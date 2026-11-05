Herní distribuce Bazzite 45 staví na Fedoře 45 a rozšiřuje podporu hardwaru

Vyšla nová verze herní distribuce Bazzite 45, která je postavená na čerstvé Fedoře 45 a přináší GNOME 51.1 a KDE Plasma 6.8.2. Aktualizována jsou také linuxová jádra, grafická knihovna Mesa na verzi 26.2.6 a InputPlumber, který zajišťuje podporu ovladačů a dalších vstupních zařízení. U ne-Nvidia obrazů nově systém používá ROCm OpenCL místo Mesa OpenCL.
Mezi hlavní novinky patří podpora handheldu Acer Predator Atlas 8, včetně mapování zadních tlačítek, a zařazení podpory ROG Ally X20 do stabilní verze. Bazzite nově podporuje také závodní volanty Logitech TrueForce. Na obrazech KDE řeší odstranění XWaylandVideoBridge celou skupinu dřívějších chyb. Uživatelé mohou využít také volitelnou optimalizaci síťového provozu pro hraní.
Pro přípravu na chystanou podporu Easy Anti-Cheat Linux v2 přibyl příkaz
ujust check-anticheat. Prověří požadavky, jako jsou Secure Boot, TPM 2.0, podepsané jádro či IOMMU, a vypíše, co případně chybí. Kontrola systém nijak nemění. Vývojáři zároveň upozorňují, že uživatelé Steam Decku nemají zapínat Secure Boot a u handheldů obecně doporučují zatím nezapínat kernel lockdown.
Výrazné změny se odehrály i pod kapotou: sestavování obrazů bylo přepracováno a zrychleno. Všechny varianty se nyní obvykle sestaví přibližně za 30 minut místo dřívějších téměř 50 minut, zatímco aktualizace mohou díky změně komprese a dělení obrazů zabrat jen 100 MB. Bazzite 45 navíc zpřístupňuje údržbu Btrfs v grafickém nástroji Btrfs Assistant.