Hlídač uniklých hesel Have I Been Pwned slaví desetileté výročí

Autor: Troy Hunt

Služba Have I Been Pwned (HIBP) je tu s námi už deset let a Troy Hunt na svém blogu zavzpomínal, jak původně malý osobní projekt velmi rychle vyrostl. Přesně před deseti lety jsem zveřejnil tweet, kterým jsem spustil něco, co se mělo stát jen dalším domácím projektem, který poškrábe svrbění, bude užitečný pro pár lidí, ale jinak brzy upadne do stejného zapomnění jako všechny ostatní, které jsem spustil v předchozích letech.





O službě jsme před pěti lety psali v článku Neuniklo vám heslo nebo privátní klíč? Zjistíte to v databázích úniků. Základem služby HIBP je totiž obrovská databáze uniklých přihlašovacích údajů, které je možné sehnat volně po internetu. Troy Hunt je sbírá a umožňuje v nich vyhledávat. V současné době už má ve své sbírce přes 12,8 miliard uniklých uživatelských účtů a další přibývají.





Troy ve svém blogpostu přemýšlí, proč je jeho služba tak známá a dochází prostě k tomu, že je to kvůli přibývajícímu množství úniků. Často se jedná o události v hlavních zprávách a novináři často chtějí lidem sdělit něco ve smyslu: ‚Tady je návod, co byste měli dělat, pokud jste byli zasaženi‘, což se často omezuje na kontrolu v HIBP.