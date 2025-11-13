Homebrew 5.0.0 přináší podporu pro Linux na ARM64/AArch64

Mike McQuaid oznámil vydání nové verze nástroje Homebrew 5.0.0. Přináší paralelní stahování pro rychlejší instalace a plnohodnotnou podporu pro Linux na platformě ARM64/AArch64. Projekt také zahajuje postupný útlum podpory pro starší verze macOS na architektuře Intel, posiluje bezpečnostní požadavky pro casky a vylepšuje příkaz brew bundle.
Homebrew je otevřený správce balíčků pro macOS a Linux, který zjednodušuje instalaci, správu a aktualizaci softwaru přes příkazovou řádku. Umožňuje uživatelům instalovat aplikace a knihovny, které nejsou součástí oficiálních repozitářů systém. Více v našem článku Homebrew má podporu Linuxu: balíčky nainstaluje bez roota.