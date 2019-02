 »   »  Homebrew má podporu Linuxu: balíčky nainstaluje bez roota

Původním autorem projektu Homebrew je Max Howell, který balíčkovací systém pro macOS (tehdy ještě Mac OS X) v jazyce Ruby vytvořil v roce 2009. Přinášel do prostředí jablečných počítačů to, co známe z linuxového světa: pohodlný balíčkovací systém, který na jeden příkaz nainstaluje nový balíček včetně všech závislostí. Také proto projekt používá slogan Chybějící správce balíčků pro macOS .

Homebrew se stal rychle populárním zejména mezi vývojáři Ruby (kteří zároveň milují Macy), a také velmi aktivně vyvíjeným. Hlavní vývoj probíhá na GitHubu, přičemž repozitář patří dlouhodobě k jedněm z nejčastěji forkovaných. Celý projekt vytvářejí dobrovolníci a základní tvoří tým 21 lidí. Domovská stránka je na jednoduché doméně brew.sh.

Homebrew, česky domácí vaření piva, je výroba piva v domácích podmínkách pro nekomerční účely k osobní spotřebě. V Česku je zákonný limit stanoven na 200 litrů piva na domácnost a rok. Jelikož celý projekt alternativního balíčkovacího systému odkazuje právě na domácí výrobu piva, používá i nezvyklou terminologii: binární balíčky jsou bottles (lahve), předpisy pro sestavování balíčků ze zdrojových kódů jsou formula (recepty), nesvobodný software se instaluje jako cask (soudek) a podobně.

V průběhu oněch deseti let vznikla celá řada forků včetně jednoho nazvaného Linuxbrew. Ten si žil vlastním životem, až se vývojáři rozhodli začlenit jej zpět do hlavního projektu. To se nyní stalo s vydáním verze 2.0.0 a Homebrew tak kromě macOS nově podporuje také Linux a Windows Subsystem for Linux (WSL). Ve všech zmíněných prostředích můžete začít směle instalovat balíčky.

Poznámka: projekt se jmenuje Homebrew, ale při použití v Linuxu se mu říká Linuxbrew. Jelikož se článek týká výhradně právě linuxové verze, budeme mu dále říkat Linuxbrew.

K čemu je to dobré

Nabízí se otázka, k čemu je dobré mít další balíčkovací systém. V macOS žádný k dispozici ve výchozím stavu není – tam je tedy odpověď jasná. V linuxovém světě je ale balíčkovací systém základní součástí operačního systému (distribuce), takže jej není potřeba doinstalovávat. Přesto může mít i zde instalace Linuxbrew svůj smysl.

V první řadě je to software, který ke své činnosti nepotřebuje práva roota. Běží si v klidu v domovském adresáři uživatele, takže si každý uživatel může instalovat své vlastní balíčky podle potřeby a nepotřebuje k tomu zásah správce. Všechno je pěkně pohromadě v jednom adresáři a když se vám to přestane líbit, prostě adresář smažete a je hotovo.

Druhá výhoda přímo souvisí s tou první: takto nastavený balíčkovací systém dovoluje doinstalovat nový software i do staršího prostředí, nebo do prostředí, do kterého nechcete/nemůžete zasahovat. Pokud například používáte CentOS nebo Debian, zřejmě si nechcete rozvrtat systém tím, že si do něj přidáte vlastní balíčky. Pokud opravdu nevíte, co děláte, můžete se dostat do velmi nepříjemné situace. Instalace doplňkového software do domovského adresáře to elegantně řeší.

Linuxbrew pochopitelně není jediným řešením, které tohle umožňuje, v Linuxu máme například Flatpak, Snap nebo AppImage. Ty spoléhají na balení software do obrazů, které jsou od zbytku systému odděleny. Proti tomu je Linuxbrew vlastně tradiční balíčkovací systém, který se stará o klasické rozbalování (a kompilaci) jednotlivých balíčků do správných cest, umí vyřešit závislosti a všechny takové ty normální věci.

Instalace balíčkovače

Před instalací toho nebudete potřebovat mnoho, stačí funkční linuxový systém (nebo WSL) s jádrem alespoň 2.6.32 (to je skoro deset let staré), knihovna glibc 2.12 a kompilátor GCC 4.4. Linuxbrew v současné době podporuje pouze 64bitové systémy.

Poznámka: Podle vývojářů by mělo být možné s trochou snahy to na 32 bitech rozchodit, vzhledem k ústupu podpory starých procesorů to (zatím?) nikdo neudělal. Rozhodně se ale iniciativě meze nekladou, takže pokud potřebujete Linuxbrew na 32bitové systémy portovat, určitě kontaktujte vývojáře.