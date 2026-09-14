Homebrew 7.0 přináší rychlejší instalace, sandboxing a vlastní GUI

Projekt Homebrew vydal verzi 7.0.0, která přináší největší sadu změn od vydání řady 6.0. Nová verze zrychluje instalaci a aktualizace balíčků, zpřísňuje sandboxing a přidává vestavěnou kontrolu zranitelností. Zároveň ukončuje podporu macOS 10.15 a starších verzí.
Homebrew nyní provádí více operací souběžně. Příkazy
brew install,
brew reinstall a
brew upgrade mohou paralelně připravovat balíčky a stahovat jejich data. Zrychlily také příkazy
brew config,
brew fetch,
brew cleanup nebo práce s více tapy.
Novinkou je příkaz
brew vulns, který kontroluje nainstalované balíčky proti databázi zranitelností ve formátu OSV. Umí mimo jiné filtrovat podle závažnosti a upozornit na dostupné opravy. Významnou změnou v oblasti bezpečnosti je postupný přesun stahování závislostí do samostatné fáze fetch. Během samotné instalace je síť vypnutá a mezipaměti jsou pouze pro čtení. Sandbox navíc standardně brání přístupu k domovskému adresáři uživatele.
Na Linuxu Homebrew nahrazuje dosavadní Bubblewrap technologií Landlock, která nevyžaduje další závislosti ani zvýšená oprávnění Dockeru. Pokud jádro Landlock nepodporuje, Homebrew pokračuje v méně bezpečném režimu a na problém upozorní příkaz
brew doctor. Uživatelé macOS získávají také oficiální grafické rozhraní BrewUI. Instaluje se příkazem
brew install homebrew-app a umožňuje procházet dostupné balíčky, zobrazit nainstalované verze a provádět operace s formulae i casky.
Homebrew je správce balíčků určený původně pro macOS, který umožňuje z příkazové řádky jednoduše instalovat a aktualizovat nástroje, knihovny i desktopové aplikace. Balíčky označované jako formulae se instalují do vlastního adresáře a Homebrew přitom nevyžaduje zásahy do systémových souborů. Od verze 2.0.0, vydané v únoru 2019, Homebrew oficiálně podporuje také Linux.