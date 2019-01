Jan Fikar

Na Humble Bundle je do zítra do 19 hodin možné získat zadarmo klíč na Steam pro skákací adventuru A story about my uncle, ve které jste chlapec hledající ztraceného strýce.

Zároveň na Humble Bundle probíhají zimní slevy, ty skončí buď 17. nebo 24. ledna, záleží na hře.

(zdroj: gamingonlinux)