Jan Fikar

Obchod Humble Bundle nabízí zdarma do zítra do 19 hodin našeho času tahovou strategii Age of Wonders III. Hrajete v magickém světě, stavíte soji říši, bojujete a hra obsahuje i RPG prvky.

Hra zadarmo je distribuovaná jako klíč do Steamu a zahrajete si ji na Linuxu, Windows i macOS. Hra doprovází jarní slevy v obchodě Humble Bundle, ty potrvají do 23. května.

(zdroj: gamingonlinux)