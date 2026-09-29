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Hry na Intelu zrychlí o 10 %: Jay Shader Compiler v Mesa 26.3

David Ježek
Včera
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Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Intel Battlemage B580 B570
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Majitelé jakékoli grafiky Intel generace Xe2 či Xe3 mohou jásat. Do balíku Mesa zamířil nový kompilátor shaderů, jedna ze stěžejních inovací spojených s příchodem Alyssy Rosenzweigové do Intelu. V průměru oproti předchozí implementaci brw přináší 10% zrychlení, pro některé hry ale i o více než 20 % výkonu navíc, to vše díky o desítky procent rychlejší kompilaci. Oproti Windows je o 66% zrychlení kompilace shaderů.

Kompilátor je tedy jak pro karty generace Battlemage, tak pro integrované grafiky v procesorech jako Lunar Lake či Panther Lake. Výhledově by se jej mohlo dostat i generaci Xe1, pro cokoli staršího s ním nepočítejme. Obecně co umí běžet na ovladači Xe, může mít Jay, co jede na i915, nemůže mít Jay.

Alyssa o věci podrobněji povídala na X.Org Developer's Conference (XDC 2026) v kanadském Torontu (video od času 3h 59m).

Zdroj: Youtube.com
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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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