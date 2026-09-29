Hry na Intelu zrychlí o 10 %: Jay Shader Compiler v Mesa 26.3

Majitelé jakékoli grafiky Intel generace Xe2 či Xe3 mohou jásat. Do balíku Mesa zamířil nový kompilátor shaderů, jedna ze stěžejních inovací spojených s příchodem Alyssy Rosenzweigové do Intelu. V průměru oproti předchozí implementaci brw přináší 10% zrychlení, pro některé hry ale i o více než 20 % výkonu navíc, to vše díky o desítky procent rychlejší kompilaci. Oproti Windows je o 66% zrychlení kompilace shaderů.
Kompilátor je tedy jak pro karty generace Battlemage, tak pro integrované grafiky v procesorech jako Lunar Lake či Panther Lake. Výhledově by se jej mohlo dostat i generaci Xe1, pro cokoli staršího s ním nepočítejme. Obecně co umí běžet na ovladači Xe, může mít Jay, co jede na i915, nemůže mít Jay.
Alyssa o věci podrobněji povídala na X.Org Developer's Conference (XDC 2026) v kanadském Torontu (video od času 3h 59m).