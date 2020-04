Jan Fikar

Humble Bundle spustil akci Humble Conquer COVID-19 Bundle na podporu boje proti pandemii. Všechny vybrané peníze půjdou na podporu čtyř organizací: Lékaři bez hranic, Direct Relief, International Rescue Committee a Partners in Health.

Cena balíčku je alespoň 28 eur. Vybráno je zatím přes 3 milióny eur. Za tuto cenu dostanete 45 her (z nich 11 podporuje Linux a 8 bez Steamu). Za zmínku stojí například Europa Universalis IV, Hollow Knight, Psychonauts a Into The Breach. Poslední jmenovaná hra od tvůrců hry Faster than Light zatím Linux nepodporuje, ale pracuje se na něm. K tomu dostanete 23 elektronických knih. Akce potrvá do úterý do 20 hodin našeho času.

(zdroj: gamingonlinux)