ICANN vyhradil doménu .internal pro použití v soukromých sítích

Autor: Depositphotos

Začátkem roku jsme psali o tom, že organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) zvažuje vyhrazení domény .internal pro soukromé využití v neveřejných sítích. Doména byla nakonec skutečně k těmto účelům vyhrazena a podobně jako privátní IP adresy podle RFC 1918 se tedy tato TLD nikdy neobjeví ve veřejném internetu.





Tato doména je tedy určena pro použití ve vnitřních sítích a takto pojmenované služby nebudou dostupné z internetu. Dojde tedy k oddělení veřejného a privátního prostoru, který budou moci správci obsazovat bez obav z konfliktů nebo zmatků.

Některé organizace či firmy již začaly vytvářet a používat vlastní domény nejvyšší úrovně pouze pro soukromé interní použití. Například výrobce síťových zařízení D-Link zpřístupnil webové rozhraní svých produktů v interních sítích pomocí domény nejvyšší úrovně .dlink . To se organizaci ICANN nelíbilo, protože se domnívala, že ad hoc vytváření domén nejvyšší úrovně by mohlo vést k tomu, že by se uživatelé sítě mohli domnívat, že tyto domény nejvyšší úrovně mají platnost v celém internetu.