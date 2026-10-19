iCloud backdoor: Od ochrany dětí ke špionáži

Britská vláda minulý rok požadovala od Applu vytvoření zadních vrátek (backdoor) k datům všech uživatelů cloudového úložiště iCloud. Zařízení Apple používají iCloud k ukládání souborů, nastavení či záloh zpráv a podobně.
Navzdory snaze požadavek utajit před veřejností a uživateli Apple pomocí TCN (Technical Capability Notice), kdy se i samotné informování o existenci požadavku stává trestné, informace nakonec vypluly na povrch. Jako důvod požadavku vláda uvedla již tradiční obhajobu nepopulárních opatření, tedy ochranu dětí a boj proti terorismu.
Americká vláda na to reagovala už tehdy kriticky a po řadě interních jednání Britská vláda požadavek změnila na plošný přístup k datům limitovaný na britské občany. Ani na tento požadavek Apple alespoň prozatím nepřistoupil, nicméně vypnul pro britskou veřejnost možnost aktivace Advanced Data Protection, která znepřístupní data v iCloudu i samotnému Applu. Přístup k datům má pouze přihlášený uživatel.
Nyní se dozvídáme (archiv) více o pravých důvodech požadavku a s ochranou dětí ani bojem s terorismem to samozřejmě nemá nic společného. Podle člena bezpečnostních složek Bílého domu chce britská vláda použít backdoor na "šmírování Americké administrace a Nigela Farage".
Na požadavek k vytvoření backdooru a s ním spojené ohrožení bezpečnosti všech uživatelů, včetně těch vládních, i na formu požadavku, kdy Apple nemá možnost beztrestně informovat ani Americký kongres a podkopává tím jeho roli, si stěžuje senátor Ron Wyden a Warren Davidson v dalším dopise (PDF) adresovaném britskému tribunálu (Investigatory Powers Tribunal - IPT), který má na starosti dohled nad tajnými bezpečnostními složkami. Apple nyní žádá IPT, aby požadavek na backdoor kompletně zrušil.
(Zdroj: The suspicious relationship)