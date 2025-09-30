Root.cz  »  Video  »  IEEE 1394 / FireWire i v jádru Linux 6.18 v novinkami

IEEE 1394 / FireWire i v jádru Linux 6.18 v novinkami

David Ježek
Dnes
FireWire IEEE 1394 Autor: Wikipedie, podle licence: Public Domain

Loni na jaře jsme u příležitosti jádra Linux 6.10 psali, že podpora IEEE 1394 / FireWire nadále pokračuje. Stejné lze konstatovati i pro budoucí jádro Linux 6.18, jehož vývojová éra je po vydání jádra Linux 6.17 právě v plném proudu. Nezapomeňme také, že jádro Linux 6.18 se také má státi novým LTS jádrem, což sběrnici IEEE 1394 nejspíš zaručuje mnoho dalších spokojených let existence, jakkoli už se přesouvá z kategorie „stará, ale ještě použitelná“ do kategorie “sběrnice pro pamětníky“.

Za většinou prací na podpoře IEEE 1394 nadále stojí vývojář Takashi Sakamoto, který o jádra posílá sérii 42 patchů. Ty kromě odstraňování některých zbytečností (debug parametr modulu firewire-ohci) přináší zejména refactoring a další menší čistící práce v kódu. Více v Takašiho pull requestu.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

