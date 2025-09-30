IEEE 1394 / FireWire i v jádru Linux 6.18 v novinkami

Loni na jaře jsme u příležitosti jádra Linux 6.10 psali, že podpora IEEE 1394 / FireWire nadále pokračuje. Stejné lze konstatovati i pro budoucí jádro Linux 6.18, jehož vývojová éra je po vydání jádra Linux 6.17 právě v plném proudu. Nezapomeňme také, že jádro Linux 6.18 se také má státi novým LTS jádrem, což sběrnici IEEE 1394 nejspíš zaručuje mnoho dalších spokojených let existence, jakkoli už se přesouvá z kategorie „stará, ale ještě použitelná“ do kategorie “sběrnice pro pamětníky“.
Za většinou prací na podpoře IEEE 1394 nadále stojí vývojář Takashi Sakamoto, který o jádra posílá sérii 42 patchů. Ty kromě odstraňování některých zbytečností (debug parametr modulu
firewire-ohci) přináší zejména refactoring a další menší čistící práce v kódu. Více v Takašiho pull requestu.