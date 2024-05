Novinky pro Linux 6.10: lepší FireWire či next-gen GPU Intel

Podpora Firewire / IEEE-1394 nadále pokračuje

Nejenže podpora stařičkého rozhraní IEE-1394, známého též jako FireWire, v Linuxu nadále je a bude, ale ve verzi jádra 6.10 dostane i jistá vylepšení. Poté, co před rokem převzal správcovství FireWire subsystému v jádru Takashi Sakamoto, svět uživatelů často stále špičkového hardwaru připojovaného tímto rozhraním si mohl opět oddychnout. FireWire žije v Linuxu dále, minimálně do roku 2029 a nové patche přidaly do kódu tracepointy, s nimiž bude možné lépe sledovat chování různých PHY s rozličnými verzemi IEE-1394 specifikací a stav sběrnice, například jak sběrnice funguje během resetu či asynchronní komunikace.

Díky tomu Takashi zjistil, že aktuální části zodpovídající za serializaci a deserializaci pro různé typy asynchronních paketů jsou roztříštěny mezi kernelovými moduly firewire-core a firewire-ohci . Vznikla proto nová sada funkcí tuto věc řešící, plus příslušné KUnit testy a kód rozesetý na více místech tak je možné odstranit. Jde mimo jiné o finální změny, které povedou k označení příslušných PCI MSI API za zastaralá. Více v Takashiho pull requestu.

Ovladač NTSYNC pro rychlejší Wine/Proton až v Linuxu 6.11

Ovladač pro Windows NT Synchronization Primitive, který nalézá domov v rámci projektů Wine či Proton, má plánovanou první implementaci v rámci Linuxu 6.10. Půjde-li vše hladce, povede ke zrychlení běhu windowsových her na Linuxu. Ale ono to úplně hladce nejde. Počáteční patche visely ve vývojové větvi char-misc-next Grega Kroah-Hartmana řadu týdnů a Greg je nyní označil za rozbité (broken).





Důvodem je, že k těmto základním patchům nepřibyl další kód implementující zbytek podpory, pročež je prozatím implementace nepoužitelná a budeme muset počkat na další verzi jádra po 6.10. V tuto chvíli ovladač pouze vytváří device node a nic víc. Greg dodává, že jakmile bude akceptován i zbytek potřebného kódu, toto označení za rozbité bude vzato zpět. Věc komentovala Elizabeth Figura z CodeWeavers tak, že sama uvažovala navrhnout tuto změnu, přičemž se omlouvá za to, že trvá tak dlouho dostat zbytek patchů do akceptovatelné kvality. Greg zakončil prostým „v pohodě“.

GPU novinky ARMu, AMD či Intelu

Již tradičně míří velký balík novinek do DRM části, tedy grafické ovladače a podobné záležitosti. Pro platformu novějších ARM Soc a jejich grafická jádra Mali/Immortalis to primárně znamená nový ovladač Panthor, pro Intel a zejména AMD pak obvyklou várku vylepšení.





Nový DRM ovladač ARMu zvaný Panthor zajišťuje podporu GPU, která závisí na firmwarově založeném Command Stream Frontendu (CSF). Vedle kernelového ovladače GPU byla připravena i user-space část podpory, kód v rámci projektu Mesa.

Intel přidává pro svá GPU vylepšení podpory Adaptive Sync SDP, nová ID Intel A580E a A750E pro další grafické karty DG2/Alchemist, low latency hinting pro boostování frekvence GT u výpočetního zatížení, počáteční podporu příští generace grafické architektury Xe2 v chystaných procesorech generace Lunar Lake a další spousty vylepšení ve stávajícím, architektonicky novém ovladači Xe i klasickém i915, který tu s námi ještě chvíli pobude. Významná část prací však směřuje hlavně na platformu Lunar Lake, jejíž uvedení se Intelu musí pokud možno podařit co nejlépe.

Na straně AMD přibude v ovladači AMDGPU podpora nových verzí IP, konkrétně SMU 14.0.1 a 14.0.2, hlášení aktivity video kodéru VCN standardní cestou skrze sysfs, rozličné opravy pro čipy poslední generace RDNA3+, počáteční práce na mapování jaderných front skrze MES scheduler, opravy pro vRAM accounting, různá vylepšení výpočetního ovladače AMDKFD a opravy běhu s FreeSync.

Podpora SoC Qualcomm Snapdragon X Elite

ARMový čip Qualcomm Snapdragon X Elite je zářící hvězdou na poli všech snah o nahrazení x86 desktopů či notebooků těmi ARMovými. První skutečně vážný konkurent pro Core i Ryzeny, nicméně pozornost kolem něj se primárně točí kolem Windows. Qualcomm a další ale pracují na tom, aby s tímto procesorem bylo možné plnohodnotně provozovat i Linux.