 »   »  Intel nastiňuje revoluční Gen12 GPU 10nm generace Tiger Lake

David Ježek

Přespříští generace grafik Intel nebude jen tuctová aktualizace opírající se o mírná evoluční zlepšení a zvýšení počtu výpočetních jednotek. Po Gen11 totiž přijde něco, co v Intelu lze označit za revoluci. Grafiky Gen12, které přijdou i v souvislosti s CPU rodiny Tiger Lake, totiž přinesou téměř kompletně překopanou GPU architekturu. Nové budou jednotky, nakládání s registry i obecně instrukční sada. Intel tak po více než 10 letech od zrození i965 poskočí do nové éry. Detaily shrnuje Francisco Jerez v merge requestu pro projekt Mesa.

Dlužno ale doplnit, že to, co se v mnohých článcích tváří jako převratná informace, až tak novinkou není. Víme, že Intel plánuje next-gen grafiky, na čemž ve firmě pracuje z významné části nově vybudovaný grafický tým, v jehož čele stojí Raja Koduri, ostřílený veterán GPU architektur z S3, ATI, AMD (svého času pracoval na GPU i v Applu). Víme, že Intel uvede jak vlastní velké desktopové grafiky, tak jeho procesory dostanou nová grafická jádra se znatelně vyšším výkonem než je ten „mírný pokrok v mezích zákona“, který Intel předvádí už snad od Sandy Bridge (což je téměř 9 let stará CPU architektura).

Intel je tradičně proaktivní v budování podpory svých čipů v Linuxu / Mesa / atd., pročež není překvapením, že první významné patche pro Gen12 se objevují nyní. Stále však platí, že tento nástupce Ice Lake (s jeho Gen11 GPU, které zatím desktopech nenajdeme) se neobjeví dřív než v průběhu příštího roku.