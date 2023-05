ISRG slaví desáté narozeniny, provozuje nejen certifikační autoritu Let's Encrypt

Autor: Let's Encrypt

Internet Security Research Group (ISRG) v těchto dnech slaví desáté narozeniny. Organizace byla založena 24. května 2013 a jejím hlavním cílem bylo vyvinout, spustit a provozovat certifikační autoritu Let's Encrypt. Zakladateli organizace jsou Eric Rescorla, Alex Halderman, Peter Eckersley a Josh Aas. Měli jsme ambiciózní vizi, ale tehdy jsme nemohli tušit, do jaké míry bude tato vize sdílená a využívaná velkou částí internetu, píše ve vzpomínkovém článku Josh Aas. Peter Eckersley bohužel zemřel v září 2022.





Certifikační autorita Let's Encrypt slouží stovkám milionů webových stránek a chrání téměř každého, kdo používá web. Není to ale jediný projekt ISRG, například Prossimo vynesl do popředí naléhavou otázku bezpečnosti paměti a Divvi Up má přinést revoluci ve způsobu, jakým aplikace shromažďují metriky a zároveň zachovávají soukromí uživatelů. Snažil jsem se pochopit, kolik údajů o životech lidí naše práce chrání a bude chránit, a ještě více jsem se snažil pochopit, co to znamená, pokud by se dalo soukromí vyčíslit. Je to prostě nad mé síly.