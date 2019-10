 »   »  IWorkshop v Plzni: jak (ne)dělat Scrum

katerina.matlova

Ve středu 30. října 2019 od 18:00 se uskuteční workshop s názvem Jak (ne)dělat Scrum. Akce se koná v salonku v Beer Factory v Plzni. Drobné občerstvení a pivo jsou již samozřejmostí a vstupné je zdarma.

Řízení projektů dle Scrum, agilní řízení projektů, o tom už jste asi slyšeli. My se o to už nějakou dobu pokoušíme. Přijďte se dozvědět, co se nám povedlo, s jakými překážkami jsme se potýkali a jak to vlastně dopadlo. A když se budete chtít podělit o vlastní zkušenosti, budeme jenom rádi. Dotazy a připomínky posílejte na workshop@intraworlds.com. Svůj zájem můžete potvrdit na facebookové události.