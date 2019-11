 »   »  Jádro 5.5 bude podporovat čtení teploty NVMe

Jan Fikar

Doposud je nutné pro zjištění teploty NVMe disků používat nástroj nvme-cli. To by se mohlo změnit s vydáním jádra 5.5, kde by se měl objevit senzor NVME_HWMON.

Jádro 5.4 vyjde patrně tuto neděli a jádro 5.5 asi začátkem příštího roku.

(zdroj: phoronix)