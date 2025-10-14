Root.cz  »  Grafika  »  Jádro Linux 6.18 dostává počáteční podporu nové generace iGPU ARM Mali-G1

Jádro Linux 6.18 dostává počáteční podporu nové generace iGPU ARM Mali-G1

David Ježek
Dnes
ARM Autor: Depositphotos

Budoucí jádro Linux 6.18, jehož RC1 vydání máme za sebou, dostalo patche implementující základní podporu pro nejnovější generaci integrovaných GPU Mali-G1 v SoC na bázi ARM a minulý měsíc představené platformy Lumex CSS (ARM Lumex Compute Subsystem Platform). Linux 6.18 tak přinese velmi základní podporu pro varianty G1 GPU, tedy ARM Mali G1 Pro / Premium / Ultra, navazující na generace předchozí.

Jde o kód v open-source DRM (Direct Rendering Manager) ovladači Panthor. Phoronix v této souvislosti připomíná též probíhající vývoj v Rustu psaného ovladače Tyr, který sice také v Linuxu 6.18 najdeme, ale stále jde o raný, experimentální kód, nic pro běžné používání ve srovnání s Panthorem psaném klasicky v C. 

Kód do jádra posílá Karunika Choo z ARMu a dodává, že tato GPU architektura přináší několik hardwarových odlišností a změny na úrovni registrů. Patche tak toto reflektují, plus je zde kód pro řízení spotřeby a správu resetu GPU. Kód čeká ještě proces kontroly jeho kvality a funkčnosti.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

