Java 25 finalizuje tvorbu jednoduchých programov

Septembrové vydanie Javy 25 finalizuje tvorbu jednoduchých programov v móde kompaktných súborov a inštančných hlavných metód. Na tvorbu školského príkladu nám bude stačiť jednoduchá main metóda v súbore s príponou
.java.
Triviálny príklad pomocou troch riadkov kódu:
void main() { IO.println(Instant.now()); }
Spustíme ho príkazom:
java Simple.java. Automaticky sú importované triedy z modulu
java.base, preto sme nepotrebovali importovať triedu
java.time.Instant. Máme možnosť tiež importovať pre jednoduchosť celé moduly, napriklad:
import module java.net.http;.
Pribudla tiež trieda IO, ktorá poskytuje jednoduché metódy na vstup a výstup:
public static void print(Object obj); public static void println(Object obj); public static void println(); public static String readln(String prompt); public static String readln();
Rozšírenia VS Code pre Javu od Red Hat a Microsoftu sú už konečne na takej úrovni, že sa daju pohodlne používať na vývoj v Jave. Rozpoznávajú viaceré kompaktné súbory v jednom adresári a nespravia nám v ňom červené more.
{ "java.project.referencedLibraries": [ "jsoup-1.21.2.jar", "sdk-1.10.0.jar", "gson-2.10.1.jar" ] }
V súbore
.vscode/settings.json v adresári s projektom si môžeme nadefinovať knižnice, ktoré budeme používať. V príklade nižšie načítavame počasie z verejného API pomocou HttpClienta a knižnice Gson na prácu s JSON dátami.
import module java.net.http; import com.google.gson.Gson; record CurrentWeather(double temperature, double windspeed, int winddirection, int weathercode, int is_day, String time) { } record WeatherResponse(double latitude, double longitude, double generationtime_ms, int utc_offset_seconds, String timezone, String timezone_abbreviation, double elevation, CurrentWeather current_weather) { } void main() throws IOException, InterruptedException { double bratislavaLatitude = 48.1486; double bratislavaLongtitude = 17.1077; String apiUrl = String.format("https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=%f&longitude=%f¤t_weather=true", bratislavaLatitude, bratislavaLongtitude); HttpClient client = HttpClient.newHttpClient(); HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder().uri(URI.create(apiUrl)).build(); HttpResponse<String> response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString()); // Parse JSON using Gson into record Gson gson = new Gson(); WeatherResponse weather = gson.fromJson(response.body(), WeatherResponse.class); IO.println("Weather data for Bratislava:"); IO.println("Temperature: " + weather.current_weather().temperature() + "°C"); IO.println("Windspeed: " + weather.current_weather().windspeed() + " km/h"); IO.println("Weather code: " + weather.current_weather().weathercode()); // Serialize back to JSON String serializedJson = gson.toJson(weather); IO.println("Serialized JSON:"); IO.println(serializedJson); }
JAR súbor Gson si stiahneme z Maven repozitára a uložíme do pracovného adresára.
$ java -cp gson-2.10.1.jar GetMeteo.java Weather data for Bratislava: Temperature: 15.4°C Windspeed: 11.2 km/h Weather code: 3 Serialized JSON: {"latitude":48.14,"longitude":17.099998,"generationtime_ms":0.05447864532470703,"utc_offset_seconds":0, "timezone":"GMT","timezone_abbreviation":"GMT","elevation":157.0, "current_weather":{"temperature":15.4,"windspeed":11.2,"winddirection":84, "weathercode":3,"is_day":1,"time":"2025-11-02T11:30"}}
Java programátori, či už začiatočníci alebo skúsení vývojári, môžu vďaka Jave 25 písať a spúšťať jednoduché programy rýchlo a efektívne. Tento mód sa nám hodí na vzdelávanie, testovanie nových knižníc, alebo na robenie poznámok a dokumentácie.