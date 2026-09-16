Java 27 prináša postkvantovú hybridnú výmenu kľúčov do TLS 1.3

Oracle vydal Java 27, ktorá prináša významnú novinku v oblasti postkvantovej kryptografie. JEP 527 pridáva do implementácie TLS 1.3 v JDK hybridnú výmenu kľúčov kombinujúcu klasické ECDHE s postkvantovým ML-KEM. Cieľom je chrániť komunikáciu aj pred scenárom harvest now, decrypt later, pri ktorom útočník zachytáva šifrovanú prevádzku dnes a uchováva ju pre prípad, že ju bude možné v budúcnosti dešifrovať pomocou kvantového počítača. Novinku opisuje JEP 527: Post-Quantum Hybrid Key Exchange for TLS 1.3.
Java 27 implementuje tri hybridné skupiny štandardizované v RFC 10024:
X25519MLKEM768,
SecP256r1MLKEM768 a
SecP384r1MLKEM1024. Každá kombinuje klasickú eliptickú Diffie-Hellmanovu výmenu kľúčov s postkvantovým algoritmom ML-KEM štandardizovaným NIST vo FIPS 203. Výsledné tajomstvo TLS relácie je odvodené z oboch komponentov, takže hybridný mechanizmus má zachovať bezpečnosť, pokiaľ zostane bezpečný aspoň jeden z nich.
Najvýraznejšou zmenou je, že
X25519MLKEM768 je v Java 27 predvolene povolená a zároveň predstavuje najpreferovanejšiu named group. Ak ju podporujú obe strany TLS spojenia, Java ju preto môže vyjednať bez potreby meniť aplikačný kód. Klasické skupiny vrátane
x25519 zostávajú podporované, takže pri spojení so systémom bez podpory hybridnej PQC sa môže použiť klasická výmena kľúčov. Podrobnosti uvádza dokumentácia Java Secure Socket Extension.
Ďalšie dve hybridné skupiny,
SecP256r1MLKEM768 a
SecP384r1MLKEM1024, sú v SunJSSE implementované, ale štandardne nie sú povolené. Správca alebo aplikácia môže poradie a zoznam podporovaných skupín upraviť napríklad prostredníctvom vlastnosti
jdk.tls.namedGroups alebo API
SSLParameters.setNamedGroups().
ML-KEM nie je v JDK úplnou novinkou. Jeho implementáciu spolu s podpisovým algoritmom ML-DSA priniesla už Java 24. Java 27 však postkvantovú kryptografiu posúva priamo do bežného TLS stacku. Oracle zároveň plánuje hybridnú TLS 1.3 výmenu kľúčov spätne preniesť aj do podporovaných LTS verzií JDK: Java 25 ju má dostať v októbri 2026, Java 21 a 17 v prvej polovici 2027 a Java 11 a 8 v druhej polovici 2027.