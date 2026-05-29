Java Swing stále žije

johny
Dnes
Java káva na dřevu Autor: Depositphotos

Hoci bol Java Swing (hlavný toolkit na tvorbu grafických rozhraní v Jave) v minulosti mnohokrát opisovaný ako zastaraný alebo dokonca „mŕtvy“, stále predstavuje unikátnu a mimoriadne stabilnú technológiu. Výnimočnosť Swingu spočíva najmä v jeho dlhovekosti a spätnej kompatibilite. Používateľské rozhrania a desktopové aplikácie napísané pred viac ako dvadsiatimi rokmi na ňom dodnes fungujú úplne bez problémov.

O tom, že táto technológia nielen prežíva, ale sa aj naďalej aktívne udržiava a modernizuje (napríklad prispôsobovaním sa novým grafickým rozhraniam ako Wayland pre Linux alebo Metal pre macOS), hovorí aj Phil Rice vo svojej prednáške The JDK Client Desktop: 2026 and Still Swinging. Jedným z najlepších a najznámejších dôkazov životaschopnosti tejto knižnice je aj populárne vývojové prostredie IntelliJ IDEA od JetBrains, ktoré už štvrťstoročie úspešne stojí práve na Swingu. V ďalšej verzii JDK dokonca pribudnú dva nové komponenty, JDatePicker a JCalendarPane.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Autor zprávičky: johny

