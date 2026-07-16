Root.cz  »  Programovací jazyky

JavaScriptový runtime Bun byl přepsán ze Zigu do Rustu za 11 dní pomocí AI

radekm
Dnes
11 nových názorů

Sdílet

Bun Autor: Bun
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Na blogu projektu Bun vyšel článek, který vysvětluje proč přechází ze Zigu na Rust. Motivací pro tento přepis bylo velké množství chyb při ruční správě paměti v Zigu.Tým napřed řešil problémy jednotlivě, ale pak se rozhodl vyřešit je systémově přepisem do Rustu, který tyto chyby odhalí už při kompilaci.

Celkem pomocí Clauda přepsali 535 tisíc řádků kódu v Zig na 780 tisíc řádků v Rustu. Přepis vyšel na 165 tisíc dolarů (cca 3,5 milionu korun) a trval 11 dnů. Zatím se záměrně nejedná o idiomatický Rust, ale o kód, který se velmi podobá původnímu kódu v Zigu. Díky tomu je možné snadno kontrolovat správnost přepisu.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (11 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

radekm

Anketa

Jaký čas byste chtěli trvale?

Zobraz výsledek