Autor: GNU

Modula-2 je procedurální programovací jazyk s podporou multiprogramování a vytvořil jej Niklaus Wirth z ETHZ v Curychu v roce 1978. Více o tomto jazyce se dozvíte na oficiálních stránkách.





Minulý týden se do GCC 13 dostal frontend pro Rust Gccrs. Včera se do GCC 13 dostala podpora pro Modulu-2 gm2. GCC 13 by mělo vyjít někdy mezi březnem a dubnem příštího roku a podporuje již devět jazyků: C, C++, Objective-C, Fortran, Ada, Go, D, Rust a teď i Modula-2.





(zdroj: phoronix)