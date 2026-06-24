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Jeden změněný řádek v GCC a moderní Core a Ryzeny zrychlují o 12 %

David Ježek
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GCC Autor: GNU
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Pouhá jednořádková změna v GNU Compiler Collection (GCC) a běh programů GCC kompilovaných zrychluje o zhruba 12 % na všech moderních procesorech AMD či Intel.

Jde o zjištění Lili Cui z Intelu, která přišla na to, že cena za chybné predikce je u současných CPU s dlouhými pipeline příliš vysoká. Případné chybné predikce jsou z hlediska výkonu a využití CPU „nákladné“, zahazuje ve velký kus zbytečné práce, a to u generického nastavení pro x86/x86_64 (tedy bez specifických vyladění pro daný typ CPU, dané parametrem -march=native. Lili Cui upravila parametr COSTS_N_INSNS (2) na COSTS_N_INSNS (2) + 3, překladač GCC tak bude více preferovat použití if-conversion a omezení/eliminaci chybných predikcí.

Díky tomu se podařilo zvýšit výkon na Intel Granite Rapids o 12,7 % a na AMD Zen 5 o 12,1 %, změřeno s SPEC CPU 2017, 544.nab_r Nucleic Acid Builder (NAB). Úprava již byla začleněna v rámci GCC Gitu a objeví se příští rok v GCC 17.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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