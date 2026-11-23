Jensen Huang před asi týdnem odstoupil z vedoucích funkcí ve společnosti Nvidia po zveřejnění informací o jeho mimomanželských vztazích. Jednou z jeho milenek měla být i Alice Huang (pouhá shoda příjmení), která je patrně čínskou špionkou.
Dnes byl Jensen Huang znovu jednohlasně jmenován správní radou Nvidie do funkce prezidenta, generálního ředitele a člena správní rady. Podle rady jeho znovujmenování není bezpečnostním rizikem pro USA a je to v zájmu akcionářů, zaměstnanců i celých Spojených států.
(zdroj: arstechnica)