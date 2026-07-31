Kanaďan odsouzen na 18 měsíců kvůli chybějícímu podtržítku

Případ začal v roce 2018, 12letá dívka z USA si psala přes aplikaci Kik s uživatelem fus__ro_dah (dvě podtržítka). Její matka při kontrole telefonu objevila nevhodné fotografie muže a věc oznámila policii. Ta zabavila mobilní telefon a objevila 125 zpráv od uživatele fus__ro_dah. Poslali proto soudní příkaz společnosti Kik, aby zjistili identitu tohoto uživatele, nicméně v příkazu napsali fus_ro_dah (jedno podtržítko).
Pokud to nevíte, tak jako já, tak fus ro dah je prý něco ze Skyrimu. Kik policii dal emailovou adresu, Google k adrese přidal IP a oblast z Kanady, kde se uživatel připojoval. Nakonec lokální ISP dodal jméno i adresu a Brandon Klayme byl vzat do vazby. Na jeho zařízeních ani v počítačích se nenašel žádný důkaz, přesto byl odsouzen na 18 měsíců za držení dětské pornografie a poskytování sexuálně explicitního materiálu nezletilým.
Nikdo ani obhajoba si během soudu nevšiml chyby s podtržítky. Brandon se chtěl odvolat a až při tom vyšla záměna najevo. Odvolací soud jej zprostil viny a policie se nyní zajímá o jistého Jaye z USA, který je fus__ro_dah (dvě podtržítka).
(zdroj: arstechnica)