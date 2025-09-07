KDE Linux je nová distribuce projektu KDE, zatím je k dispozici alfa verze

Projekt KDE vydal alfa verzi nové distribuce KDE Linux, vlastního operačního systému, který představuje nejnovější vývojové verze desktopového prostředí KDE Plasma a aplikací z rodiny KDE.
KDE Linux je bezplatný operační systém zaměřený na uživatele, který vyvíjí projekt KDE s cílem zahrnout to nejlepší z toho, co KDE nabízí, stojí v popisu.
KDE Linux je neměnná (immutable) distribuce, která používá jako základ balíčky z distribuce Arch Linux. Vývojáři ale svou distribuci nepovažují za distribuci založenou na Archu.
Arch je pouze prostředkem k dosažení cíle a KDE Linux ani neobsahuje správce balíčků pacman, vysvětlují na webu.
Pro instalaci dalších aplikací se používá převážně Flatpak, s výjimkou některých základních aplikací KDE, jako jsou Dolphin, System Settings, Discover, Konsole, Info Center, Spectacle a Ark, které jsou sestaveny ze zdrojových kódů. Podporovány jsou také AppImages a kontejnery a vývojáři také doporučují uživatelům sestavovat věci ze zdrojových kódů.
Instalační obrazy a dokumentaci najdete na webu projektu. Systém je k dispozici pouze pro platformu x86 a počítač musí používat UEFI, které má navíc vypnutý Secure Boot. Vše je v raném stádiu a je potřeba počítat a s tím, že je to zatím ještě alfa verze.