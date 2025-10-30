Root.cz  »  Bezpečnost  »  Keep Android Open je iniciativa bojující proti plánu společnosti Google omezit sideloading aplikací

Keep Android Open je iniciativa bojující proti plánu společnosti Google omezit sideloading aplikací

Petr Krčmář
Dnes
9 nových názorů

Sdílet

android, android 13 Autor: Depositphotos

Od příštího roku plánuje Google vyžadovat, aby všechny aplikace nainstalované na certifikovaných zařízeních Android, včetně sideloadingu, pocházely od ověřených vývojářů. Mnoho vývojářů Androidu vnímá tento krok jako snahu Googlu získat nad prostředím větší moc. Vznikla proto iniciativa „Keep Android Open“, tedy Udržte Android otevřený.

Součástí je i petice, která si klade za cíl získat podporu pro zpochybnění plánu společnosti Google a upozornit regulační orgány na antimonopolní důsledky tohoto kroku. Petice formalizuje námitky vznesené v online fórech po oznámení společnosti Google a shrnuje názory vyjádřené dříve na blogu F-Droid, alternativního obchodu s aplikacemi s otevřeným zdrojovým kódem.

Od roku 2023 vyžaduje Google, aby ověřil všechny vývojáře, kteří odesílají aplikace do obchodu Google Play. Společnost tvrdí, že identifikace vývojářů zabránila podvodníkům v páchání podvodů, distribuci malwaru a krádežích dat. Od března 2026 plánuje Google rozšířit svůj ověřovací systém na všechny vývojáře Androidu. V září 2026 pak hodlá společnost začít uplatňovat svou registrační povinnost v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku, přičemž další regiony budou následovat.

Ačkoli uznáváme důležitost bezpečnosti platformy a uživatelů, tento požadavek představuje bezprecedentní rozšíření kontroly společnosti Google nad ekosystémem Androidu, které ohrožuje inovace, hospodářskou soutěž, soukromí a svobodu uživatelů, uvádí se v otevřeném dopise zástupců iniciativy. Naléhavě žádáme společnost Google, aby tuto politiku okamžitě zrušila.

(Zdroj: The Register)

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

AI není krátkodobý výstřelek

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip