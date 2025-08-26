Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Google omezuje sideloading aplikací do Androidu, bude vyžadovat povinné ID

Google oznámil, že od druhé poloviny příštího roku bude zavedeno povinné kontrolování ID nově instalovaných aplikací u certifikovaných telefonů s Google Play a aplikacemi od společnosti Google.

V praxi to znamená, že před jakoukoliv instalací se provede ověření, zda ID je v databázi Google či ne. Pokud ne, tak by se aplikace nikdy neměla nainstalovat.

Tento požadavek bude vynucován od září 2026 v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku. Poté by se měl rozšířit do dalších částí světa. Google si od tohoto kroku slibuje lepší bezpečnost při stahování aplikací z internetu (sideloading) a alternativních obchodů s aplikacemi. Znamená to také, že i když testujete jako vývojář svou aplikaci, potřebujete si přes Google vytvořit ID.

Nekomerční vývojáři, studenti a vývojáři aplikací pro alternativní zdroje by měli projít jinými kroky k vytvoření ID než vývojáři pro Google Play (a placených aplikací).

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

