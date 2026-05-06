Khronos Group vydává Vulkan SC SDK pro Safety-Critical aplikace

David Ježek
Dnes
Na Khronosu se poslední dobou dějí věci (ale to platilo vždy). Po OpenCL 3.1 tak přichází další zajímavé oznámení z projektů tohoto uskupení: podpora pro API Vulkan a kritické aplikace, tedy příslušný Vulkan SC SDK.

Tento vývojářský kit má jediný cíl: usnadnit život vývojářům grafických a compute aplikací s kritickým důrazem na bezpečnost, a to v rámci použití API Vulkan na Windows a Linuxu. Příslušný balík nástrojů poslední tři roky vyvíjel RasterGrid, nyní je k dispozici v open-source podobě na GitHubu projektu, a to díky zafinancování od Khronosu. 

Vulkan SC zde jde ve stejném duchu jako OpenGL SC, prostou cestou pro použití daného API v automotive, průmyslu obecně a dalších odpovídajících užitích, kde je extrémní důraz na bezpečnostní záruky. SDK zahrnuje loader, emulaci nad vrstvou Vulkan ovladačů, validační vrstvu, vrstvy simulace, nástroje pro pipeline cache a další.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

