Khronos Group vydává Vulkan SC SDK pro Safety-Critical aplikace

Na Khronosu se poslední dobou dějí věci (ale to platilo vždy). Po OpenCL 3.1 tak přichází další zajímavé oznámení z projektů tohoto uskupení: podpora pro API Vulkan a kritické aplikace, tedy příslušný Vulkan SC SDK.
Tento vývojářský kit má jediný cíl: usnadnit život vývojářům grafických a compute aplikací s kritickým důrazem na bezpečnost, a to v rámci použití API Vulkan na Windows a Linuxu. Příslušný balík nástrojů poslední tři roky vyvíjel RasterGrid, nyní je k dispozici v open-source podobě na GitHubu projektu, a to díky zafinancování od Khronosu.
Vulkan SC zde jde ve stejném duchu jako OpenGL SC, prostou cestou pro použití daného API v automotive, průmyslu obecně a dalších odpovídajících užitích, kde je extrémní důraz na bezpečnostní záruky. SDK zahrnuje loader, emulaci nad vrstvou Vulkan ovladačů, validační vrstvu, vrstvy simulace, nástroje pro pipeline cache a další.