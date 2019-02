 »   »  Komunita československých správců sítí chystá CSNOG 2019, přihlaste přednášku

Petr Krčmář

Druhý ročník komunitního setkání správců sítí z České republiky a Slovenska – CSNOG 2019 – se i letos uskuteční v Brně, a to 28. a 29. května. Posláním akce je umožnit odborníkům sdílet zkušenosti a praktická řešení, která mohou zvýšit kvalitu českých a slovenských sítí, a podělit se o názory na aktuální síťařská témata. Zájemci o vystoupení na CSNOG 2019 již mohou na webu akce přihlašovat své příspěvky, call for abstracts jsou otevřené do 20. března. Hlavními pořadateli setkání CSNOG 2019 jsou sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET.



Minulého ročníku se zúčastnilo na 130 specialistů na internetové sítě, kteří byli nejen z České republiky a Slovenska, ale také z Německa, Nizozemí, Velké Británie nebo ze Spojených států. Pevně věříme, že se nám i letos podaří sestavit takový program, který bude zajímavý jak pro místní odborníky, tak pro ty zahraniční. Call for abstracts jsou určené nejen zájemcům z obou středoevropských zemí, svůj příspěvek může přihlásit prakticky kdokoliv. Hodnotit budeme především odbornost přihlašovaného tématu a jeho přínos pro účastníky CSNOG 2019, uvedl za sdružení CZ.NIC jeho výkonný ředitel Ondřej Filip.

Komunitní setkání CSNOG není uzavřeným projektem, ale naopak otevřenou platformou pro sdílení zkušeností poskytovatelů internetového připojení, síťových operátorů, internetových inženýrů, ale také zájemců o internetové sítě a technologie. Jménem hlavních organizátorů bych chtěl proto vyzvat všechny, kteří se chtějí zapojit do rozvoje české a slovenské komunity správců sítí, aby se nám ozvali a rozšířili naše řady. Můj apel míří především ke slovenským kolegům. Na loňské akci jsme měli jen několik málo příspěvků od našich sousedů. Budeme velice rádi, když jich letos bude více, doplnil Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ.

Těší nás zapojení do otevřené platformy CSNOG pro sdílení zkušeností a dobré praxe v komunitě síťových operátorů. Doufám, že z pravidelného setkávání odborníků z Česka a Slovenska vznikne dlouhodobá tradice, uvedl Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.



Návrhy příspěvků do hlavního programu CSNOG 2019 mohou zájemci posílat do 20. března. Formulář pro jejich přihlašování najdou na webu akce. Abstrakty mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Další informace spojené s komunitním setkáním CSNOG 2019 budou postupně zveřejňovány na webu setkání a na sociálních sítích Twitter a Facebook.

Podívejte se na fotografie z loňské konference CSNOG 2018: