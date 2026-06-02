Konec podpory X11 u KDE Plasma 6.8 pořád v plánu, 95 % uživatelů už je na Waylandu

Desktopové prostředí KDE Plasma se blíží k vydání verze 6.7, po níž následující šest-osmička má být tou, která už nebude schopna běhu na X.Org Serveru, ani čemkoli podobném typu X11. Tento plán stále platí, však už pouze jeden z 20 uživatelů ještě používá běh na X11, vyplývá z informací, které zveřejnil vývojář KDE David Edmundson.
Dlužno doplnit, že řeč je o běhu samotného prostředí. Aplikace napsané pro X11 budou samozřejmě i nadále fungovat, a to standardní cestou skrze vrstvu XWayland. Ostatní, skutečně vyžadující běh prostředí na X11, pak mohou nadále setrvat u starších verzí Plasmy.
Vydání Plasmy 6.8 je v plánu na říjen tohoto roku. Podpora vydání předchozích se podle dostupných informací potáhne minimálně do roku 2029 (například v souvislosti s Ubuntu 24.04.x LTS), případně až do roku 2032 (v souvislosti s RHEL 9), to se ale spíše bavíme o Plasmě 5.27 LTS a o hodně vzdáleném časovém horizontu.