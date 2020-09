Patnáctý ročník konference OpenAlt (započítáme-li jeho předchůdce LinuxAlt) proběhne v tradičním termínu (první víkend v listopadu – tedy 7. a 8. listopadu). Pokud chcete přispět do jejího programu svou vlastní přednáškou, čas na přihlášení máte do 13. září, tedy do konce tohoto týdne. Poté se formulář uzavře. Pokud nevíte, s čím se přihlásit, nechte se inspirovat loňským programem, nebo zprávičkou, co chystají organizátoři na letošek.